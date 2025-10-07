PlayStation prøvde å lage FIFA-spill

HQ

Electronic Arts' FIFA-spill var - og er fortsatt i form av EA Sports FC - en av verdens mest kjente og bestselgende franchiser. Vi har sett flere konkurrenter komme og gå opp gjennom årene, men de fleste av dem har forsvunnet i løse luften på grunn av mindre tilfredsstillende spillopplevelse, dårligere grafikk og/eller fordi de ikke har ekte spillere, stadioner og lignende i seg. Det siste gjør dagens historie spesielt interessant.

Christopher Dring fraThe Game Business fikk muligheten til å snakke med Juan Montes, VP for programvareutvikling hos PlayStation fra 1994 til 2000, og sistnevnte avslørte at konsollprodusenten hadde forsøkt å få FIFA-lisensen på den tiden:

"Teknologien var der, den var ganske god, og vi var svært nær ved å få FIFA-lisensen. Veldig, veldig nær.

Men til slutt bestemte vi oss for ikke å gå videre med det [for å ha] et godt forhold til en tredjepart. Men vi var veldig nær ved å være i det området."

I stedet nøyde de seg med å bli godkjent av FIFPRo, noe som betydde at Sony Computer Entertainments This is Football og This is Football 2 i det minste hadde noen virkelige spillere og stadioner.

En interessant detalj. Tror du PlayStation kunne ha endret historien ved å lage FIFA-fotballspill?