PlayStation rapporterer overskudd på alle områder unntatt konsoller

Etter at Nintendo og Microsoft hadde lagt frem rapportene for første kvartal av regnskapsåret 2024, var det bare å finne ut hvordan det hadde gått med Sony som produsent og eier av PlayStation. Konkurrentene har reflektert i sine respektive regnskapsrapporter at det er et betydelig fall i salget av konsollmaskinvare, og det har også påvirket PS5.

I rapporten ser vi at det ser ut til å gå bra i spill- og nettverkstjenestesegmentet (dvs. PlayStation Plus). Så mye at resultatprognosen har blitt oppjustert med 3 % sammenlignet med forrige årsskifte. Årsaken til dette har logisk nok vært en økning i salg og driftsresultat, spesielt i førstepartstitler og tjenester som PlayStation Network, der de har 116 millioner aktive brukere hver måned (en liten nedgang sammenlignet med forrige kvartal).

Selv om det er solgt færre programvareenheter sammenlignet med samme periode i fjor, har andelen digitalt salg økt fra 70 til 80 %, så overskuddet utlignes der. Det betyr også at bare ett av fem spill som selges av Sony er i fysisk format.

Og mens vi er inne på tall, la oss se på hva som har skjedd i konsollsalget. I perioden mellom april og juni 2024 ble det solgt 2,4 millioner PS5-er, et betydelig fall fra samme periode i fjor, da det ble solgt 3,3 millioner konsoller. En betydelig nedgang som har "bremset" PS5 på verdensbasis til totalt 61,7 millioner solgte konsoller per 30. juni 2024.

Med tanke på at Sony ikke har planlagt noen trippel-A-utgivelser av sine mest lønnsomme franchiser, er resultatene ganske positive, selv om eksperter advarer om at hvis Sony ønsker å øke PlayStation 5-salget igjen, trenger de nye "konsollselgende" spill.