PlayStation-sjef: "Vi som bransje bør være superoptimistiske med tanke på hvor vi er på vei"

Det har vært en veldig uvanlig konsollgenerasjon. Den begynte midt under pandemien, akkurat da live service-spillene var på sitt absolutte høydepunkt. Siden den gang har permitteringene vært mange, mens massive live service-prosjekter har lagt beslag på så mye av bransjens ressurser at det har vært langt mellom AAA-spillutgivelsene. For å gjøre vondt verre har svært mange store prosjekter blitt kansellert relativt kort tid før lansering, og de som faktisk har blitt lansert, har sjokkerende ofte floppet fullstendig.

Dette har gjort at spillverdenen har føltes som et dystert sted i årevis. Men i fjor skjedde det noe med bestselgende AAA-titler som Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong og Arc Raiders - og med Grand Theft Auto VI rett rundt hjørnet ser det lysere ut.

Og tilsynelatende er det mer enn bare en følelse. PlayStations sjef for tredjepartsutgivelser, Christian Svensson (jepp, den tidligere Capcom USA-sjefen), sier nå til The Game Business at det ikke er noen grunn til bekymring. Han vet hva som kommer, og han tror bransjen er på vei tilbake:

"Jeg er i en utrolig privilegert posisjon til å ha fantastisk innsyn i hva spill vil være de neste 3, 4, 5 årene. Jeg kan bokstavelig talt ikke forklare deg ... fjoråret var et fantastisk år for spill. Dette året blir enda bedre. Neste år blir enda bedre. Innholdsutviklingen er utrolig positiv. Og vi som bransje bør være superoptimistiske med tanke på hvor vi er på vei, til tross for motvinden."

Svensson fortsetter med å si at både PlayStation og partnerne deres for tiden tar flere virkelig gode beslutninger som vil påvirke markedet i årene som kommer, og han tror ikke det er noen grunn til å være bekymret. Tvert imot:

"Det vi vet at andre utgivere eller utviklere ikke kan snakke om, er at når du tenker på en produktsyklus på to år i den lave enden, fem-seks år i den høyere enden, vil beslutningene vi tar nå påvirke hvor vi kommer til å være om fem eller seks år. De beslutningene vi tar nå, tar selvsagt hensyn til hvor vi befinner oss akkurat nå, ikke sant? Og vi må forutse hvor vi kommer til å være de neste par årene. Det er ingen dystre tider for bransjen fremover, slik jeg ser det. Partnerne våre tar veldig smarte beslutninger. Veldig smarte beslutninger blir tatt av plattformene. Vær mer komfortabel enn du tror du bør være."

Neste år ryktes det at både PlayStation 6 og Xbox Helix skal lanseres, og det har også gått rykter om at Nintendo vil lansere en ny 3D-Mario i 2027. Og hva som skjer etter det, kan vi bare spekulere i, men det er tydeligvis grunn til å håpe at de mørke årene nå kan ligge bak oss.