PlayStation skal ha State of Play-sending på onsdag

HQ

Det er altså ikke bare Rockstar som har bestemt seg for å vente med å avsløre store ting rett før helgen. Sony har også tenkt å få mange hjerter til å slå ekstra raskt og hardt i dag.

En State of Play-sending fylt med nyheter om kommende spill fra partnerne til PlayStation, altså ikke fra PlayStation Studios selv, vil nemlig starte klokken 23 på onsdag, Den vil vare i omtrent 20 minutter, så her lukter det blant annet trailer fra Call of Duty: Vanguard og noen foreløpig hemmelige spill.