PlayStation-skjerm inkluderer en DualSense-ladestasjon

Sony Interactive Entertainment har kunngjort en ny 27" PlayStation-spillmonitor, og den har en integrert ladekrok for DualSense-kontrollere. Det er en innebygd ladekrok for DualSense- og DualSense Edge-kontrollere, slik at spillerne kan lade gamepadene sine direkte fra skjermen. Skjermen lanseres 27. august 2026 ... i USA og Japan for $ 349,99 USD, som rapportert av Dexerto.

Tanken bak denne nye skjermen er at den henvender seg til spillere som foretrekker kompakte, personlige spillrom. 27" Gaming Monitor leveres med Pulse Elevate trådløse høyttalere. Begge produktene er utviklet spesielt for PS5 og PS5 Pro.

Skjermen har en QHD IPS-skjerm med 1440p-oppløsning, HDR-støtte med automatisk tonekartlegging på PS5-konsoller og støtte for variabel oppdateringsfrekvens. Den kjører med opptil 120 Hz på PS5 og PS5 Pro, og opptil 240 Hz på kompatible PC- og Mac-enheter.

PlayStation Gaming Monitor støtter VESA-montering og har flere tilkoblingsmuligheter, blant annet to HDMI 2.1-porter og én DisplayPort 1.4-inngang, to USB Type-A-porter og én USB Type-C-port, og til slutt en innebygd stereohøyttaler med 3,5 mm lydutgang.