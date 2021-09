PlayStation slipper svart Pulse 3D-headset i oktober

HQ

Sony forsikret seg om å få en del reaksjoner da de viste frem PlayStation 5 for første gang i fjor og det viste seg at platene rundt selve maskinen og DualSense-kontrolleren er hvite. Veldig mange foretrekker svarte konsoller og kontroller, så forespørslene om endringer begynte å gå fra første stund. Enkelte fikk viljen sin i juni da DualSense begynte å komme i svart og rødt også, og nå er det tid for en ny del av familien å bli mørkere.

Dessverre for mange er det altså ikke snakk om selve PlayStation 5-konsollen, men det er Sonys trådløse Pulse 3D-headset som vil bli tilgjengelig i svart en gang i oktober. Utenom det er det ingen forskjell på denne utgaven og den hvite, så du får vurdere selv om dette er nok til å overbevise deg om et kjøp eller ei.