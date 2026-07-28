PlayStation-spillere planlegger en boikott av konsollen i den siste uken i august

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Neste måned skal PlayStation-spillere slå av konsollene sine som en del av en boikott, for å protestere mot Sony Interactive Entertainments plan om å fjerne fysiske plater fra konsollene sine og andre beslutninger som har ført til at SIE tilsynelatende har distansert seg fra målgruppen sin. Denne boikotten forventes å vare fra 23. til 30. august.

Organisert og lagt ut på nettet av «Does it play?», peker meldingen om boikotten på andre grunner til at Sony-fans har fjernet seg fra plattformseieren, som for eksempel nedleggelser av utviklerstudioer og glemte IP-er. «Vi savner Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper og Resistance. Vi savner PlayStation Experience. Vi savner Japan Studio,» står det i innlegget, som påpeker at selv om Sony skulle knipse med fingrene og gjeninnføre fysiske plater, ville ikke det være nok til å gjenvinne den tapte tilliten blant fansen.

Innlegget har fått over en million visninger på nettet, men det er likevel svært uklart om denne boikotten vil ha noen som helst innvirkning på Sonys strategier fremover. Datoene som er valgt for boikotten går glipp av de fleste av de største spillutgivelsene som kommer til PS5 i år, noe som betyr at spillerantallet vil komme seg igjen i tide til Marvels Wolverine, Phantom Blade Zero, The Blood of Dawnwalker og andre store utgivelser i september. Dessuten ser det ut til at det rett og slett ikke vil være nok folk involvert til at de virkelig kan få sin stemme hørt. Selv underskriftskampanjen for å hindre Sony i å avslutte produksjonen av spillplater har avtatt etter å ha samlet inn rundt 350 000 underskrifter. Det er mange mennesker, men bare en liten brøkdel av de millioner av PS5-brukere som finnes der ute.