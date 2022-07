PlayStation Stars er et nytt lojalitetsprogram med kule goder

HQ

Rema 1000 har Æ, Kiwi har Trumf, Coop har Coop-medlemskap og så videre. Stadig flere selskaper har fått lojalitetsprogrammer som belønner faste kunder med billigere varer, spesielle tilbud og lignende. Snart er det også PlayStation sin tur.

PlayStation Stars er et lojalitetsprogram som skal lanseres over mesteparten av verden senere i år. Dette er et gratis medlemskap som vil belønne oss for å spille, få Trophy-er (de nevner også å få Platinumet først i sin tidssone, så det aner meg at vi som anmelder spill sjelden får vinne disse), kjøpe ting fra PlayStation Store og mer. Noen ganger skal vi belønnes med forutbestemte digitale goder mens generelt skal vi få lojalitetspoeng som kan brukes til å få noen kroner i PS Store-lommeboken eller velge blant bestemte produkter.

På toppen av dette får vi digitale samleobjekter basert på velkjente franchiser og produkter. De nevner blant annet figurer, så det skal bli interessant å se akkurat hva disse er og hvordan de kan stilles ut for andre. Nærmere informasjon om dette og alt annet vil offentliggjøres de kommende månedene frem til lanseringen, men hvordan høres det ut så langt?