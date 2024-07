PlayStation Stars kommer tilbake etter å ha vært borte i en måned

HQ

Sony lanserte PlayStation Stars for nesten nøyaktig to år siden (ikke i Norge). For de av dere som ikke vet det, er det et såkalt lojalitetsprogram for PlayStation der du ved å bruke penger og fullføre oppgaver - for eksempel å spille bestemte spill over en viss tidsperiode - tjener poeng som kan brukes på spill eller digitale gjenstander som vises på PlayStation-profilen din. Du har kanskje lagt merke til at PlayStation Stars -ikonet har gitt en feilmelding i det siste. Nå er imidlertid tjenesten på vei tilbake.

I skrivende stund lyder PlayStation-appen:

"PlayStation Stars kommer snart tilbake i trinnvise regionale utrullinger. Takk for tålmodigheten, og vi ser frem til å ønske deg velkommen tilbake."

Nøyaktig når dette vil skje, hva som forårsaket det månedslange avbruddet, og hvordan Sony har tenkt å løse den midlertidige perioden (teller penger brukt i juni og juli i det hele tatt?) gjenstår å se. Forhåpentligvis får vi mer informasjon snart, når programmet ruller ut igjen.