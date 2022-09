PlayStation Stars viser frem noe av det vi får

HQ

Da Sony kunngjorde det nye medlemsprogrammet PlayStation Stars i juli fortalte de at vi blant annet vil belønnes med digitale modeller. I kveld har vi fått vite litt mer om dette.

De av oss som har storkost oss med Astro's Playroom vet på en måte hva det går i, for som traileren under viser minner flere av de digitale samleobjektene om hvordan PlayStation 5s bestselgende spill minnes fortiden. Her får vi se både Punto the gondolier fra Ape Escape 2, Toro og Kuroen som feirer med kake, en PlayStation 3, en PocketStation, Polygon Man og mer. Disse kan stilles ut i virtuelle gallerier på PlayStation App og etter hvert på PSN-profilen din.

Om dette høres kult ut er det greit å vite at PlayStation Stars vil lanseres gradvis over hele verden de neste ukene, så forvent mye mer informasjon før vi går inn i oktober.