PlayStation stenger førstepartspartnerstudioet Dark Outlaw Games

Mens Epic Games kan ha tatt flertallet av overskriftene i går, etter å ha permittert 1000 mennesker og fått fremtiden til Fortnite til å se litt dystrere ut enn den hadde for bare noen dager siden, har PlayStation tilsynelatende også gjort noen permitteringer veldig nylig. Selskapet ser nemlig ut til å ha lagt ned førstepartspartnerstudioet Dark Outlaw Games.

Dette kommer via Bloombergs Jason Schreier, som brøt nyheten på Bluesky. Dette er ennå ikke offisielt bekreftet av PlayStation eller Dark Outlaw Games. Studioet ble dannet av tidligere Call of Duty-leder Jason Blundell, som tidligere hadde dannet et annet PlayStation-studio. Deviation ble lagt ned i 2024.

Schreier mener at dette bare er en del av de planlagte kuttene hos PlayStation, ettersom selskapet også ønsker å ta et skritt bort fra mobilutvikling. Totalt skal rundt 50 personer ha blitt oppsagt.