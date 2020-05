PlayStation Store er stengt i Kina på ubestemt tid

Den kinesiske regjeringen er meget streng når det kommer til import og salg av spillkonsoller i landet, og de kontrollere hvert eneste aspekt av konsollopplevelsen, og har blant annet fjernet Animal Crossing: New Horizons fra butikkhyllene. Nå går disse restriksjonene hardt utover Sony.

Som Daniel Ahmad slår fast via Twitter, så har den kinesiske regjeringen beordret Sony til å stenge PlayStation Store fra den 10. mai, og det vites ikke når den åpnes igjen. Sony selv sier at det er snakk om en implementering av en sikkerhetsoppdatering.

"The PlayStation Store (PSN) has been temporarily suspended in Mainland China from 7am on May 10. No time or date given for resumption of services.

The official reason given is to carry out security upgrades. But it is unclear what this means exactly."

For fansen i Kinas del håper vi ikke det tar så altfor lang tid før ting er på plass igjen.