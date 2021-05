PlayStation Studios jobber med over 25 PS5-spill

Du ser på Annonser

Mot slutten av april fortalte Sony Interactive Entertainment-presidenten Jim Ryan at planen er at PlayStation 5 skal få flere eksklusive spill enn noen annen konsoll, og jeg kan forstå den påstanden i dag.

Wired har nemlig snakket med Ryan og Hermen Hulst (lederen av PlayStation Studios), og sistnevnte kan avsløre at Sony sine egne studioer i skrivende stund lager over 25 spill til PlayStation 5. Som om det ikke var nok kan han avsløre at nesten halvparten av disse er helt nye spill. Dette er faktisk en av grunnene til at selskapet takket nei til Days Gone 2, for flere av sjefene skal visstnok mene at de trenger friskt blod når vi allerede venter på mer Ratchet & Clank, Spider-Man, Horizon Forbidden West, Gran Turismo, God of War, MLB The Show, Astro Bot og The Last of Us.

Nå skal det selvsagt nevnes at vi fortsatt må vente flere år på mange av disse spillene, men det er i alle fall tydelig at Sony har spennende planer for fremtiden.