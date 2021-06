PlayStation Studios kjøper Housemarque

Mange har lurt på hvordan PlayStation vil svare på Xbox Game Studios sine utvidelser de siste årene, og en av de mest populære teoriene har vært at det japanske selskapet ønsker seg finske Housemarque. Utviklerne av blant annet Dead Nation, Resogun, Alienation, Matterfall og senest Returnal har tross alt samarbeidet ekstremt tett med PlayStation siden Super Stardust HD i 2007, så jeg måtte selvsagt bare spørre på finnene om hva de tenkte om saken da jeg snakket med studioets "marketing director", Mikael Haveri, tidligere i år. Nå er det klart hvorfor Sony pent ba meg om å ikke inkludere svaret hans.

Sony bekrefter nemlig at Housemarque nå har blitt en offisiell del av PlayStation Studios, og dermed utelukkende vil lage PlayStation- og PC-spill fremover. Artig nok gjorde PlayStation Japan en tabbe i sin annonsering da de skrev at det var Bluepoint, skaperne av Shadow of the Colossus- og Demon's Souls-remakene, som blir en del av PlayStation Studios, så det kan virke som om Sony har mer på lur fremover.