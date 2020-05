PlayStation tar en Marvel med kul intro for eksklusive spill

De av dere som følger spillindustrien tett vet kanskje at Sony sine egne spillstudioer er samlet i det som heter SIE Worldwide Studios, men dette har ikke blitt fremhevet nevneverdig. Frem til nå.

Sony kan nemlig avsløre at alle spillene som kommer fra studioene deres etter Ghost of Tsushima vil ha en Marvel Cinematic Universe-lignende introsekvens for det de fremover vil kalle PlayStation Studios-spill. Foreløpig består den av God of War, Uncharted 4: A Thief's End, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us, Little Big Planet og Ratchet & Clank, men vi kan nok forvente å se denne endre seg etter hvert som vi får flere spill fra de talentfulle studioene PlayStation eier.

Hva synes du om introen?