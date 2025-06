PlayStation The Concert kommer til USA og Canada til høsten

HQ

Hvis du bor i Storbritannia eller Europa, har du kanskje vært vitne til PlayStation The Concert på et konsertsted eller en arena nær deg i løpet av våren. Hvis du bor i USA eller Canada, vil du sannsynligvis være nysgjerrig på når du kan overvære en konsert selv, og den gode nyheten er at du vil kunne gjøre det relativt snart.

PlayStation har bekreftet at turnéen i USA og Canada vil finne sted i høst, og når det gjelder datoer og spillesteder, vil alt dette bli bekreftet om et par dager når billettene legges ut for salg 20. juni kl. 7:00 PT (15:00 BST/16:00 CEST). PlayStation-brukere vil nok en gang kunne sikre seg billetter tidlig ved å bruke koden PSTC25.

For de som lurer på hva PS The Concert byr på, så er det et show på rundt to timer med hovedvekt på The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima, og Horizon, selv om det også fremføres en håndfull spor fra Marvel's Spider-Man, Helldivers II, Bloodborne, Astro Bot, og Uncharted.