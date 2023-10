PlayStation-troféer kan være på vei til PC

HQ

Det ser ut til at PlayStation-spill på PC snart kan få trofeer.

True Trophies har avslørt at skannerne deres har plukket opp en PS5-troféliste med teksten "PSPC" skrevet ved siden av. Denne trofélisten var ikke knyttet til noen spesifikke spill, og hadde bare tittelen "Trophy Set".

"PSPC"-listen var angivelig en separat plattform for PS5, men det er mulig at disse trofeene også vil bli logget på en kontos troféliste. På PS5 er det for øyeblikket slik at troféene du får for PS4, PS Vita og PS3 er oppført.

Vil du at PlayStation-troféene skal legges til på PC?