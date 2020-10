PlayStation utelukker ikke kjøp av nye studioer

Du ser på Annonser

Allerede før Microsoft bekreftet at de planlegger å kjøpe ZeniMax og Bethesda gikk det rykter om at også Sony planla å kjøpe velkjente studioer og selskaper. Disse tok seg selvsagt bare opp etter at Fallout, The Elder Scrolls og gjengen tok turen over til Xbox, og du kan banne på at de ikke stopper med det første etter den nyeste kommentaren fra det japanske selskapet.

I et intervju med Reuters sier Sony Interactive Entertainment-sjefen Jim Ryan at de i tillegg til å utvide selskapene de allerede eier ikke utelukker å kjøpe opp studioer utenfra. Nå skal det selvsagt nevnes at Sony har en mye mindre pengebinge enn Microsoft, så ikke forvent et kjøp av EA, Take-Two eller noe slik, men det er jo en rekke utviklerstudioer som har et meget godt forhold til PlayStation. Litt sånn som Insomniac hadde før de ble kjøpt...Hvilke studioer tror eller synes du Sony skal kjøpe?