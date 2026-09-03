PlayStation-utgaven av « Lego er nå offisielt annonsert

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Vi mistenkte at Sony og Lego ville kunngjøre det kommende PlayStation-byggesettet i dag, som ble lekket i går (og som det også hadde gått rykter om tidligere). Og ganske riktig, under PlayStation-streamen ble settet, som består av 1 911 deler, kunngjort med utgivelsesdato 1. oktober.

Lego-designeren som ledet prosjektet, forklarer at det var krevende fordi Sony var svært nøye med dimensjonene, og spesielt kontrolleren var en utfordring å få helt riktig. Vi fikk også se denne skjønnheten på offisielle bilder og i en video, som du finner nedenfor.

Vi kan ikke unngå å legge merke til de mange PlayStation-fansen i kommentarfeltet som under sendingen bittert skriver om ting de fremdeles er dypt misfornøyde med, blant annet at fysiske spill har forsvunnet, med kommentarer som «Den har en diskstasjon», «Jeg har hørt at LEGO PS1 fremdeles skriker etter det FYSISKE», og «Wow, et fysisk produkt.» Noen skriver til og med: «Før juli ville jeg absolutt ha kjøpt denne.»

Sjekk ut den nye LEGO-modellen nedenfor