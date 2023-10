PlayStation utvides med Sonys strømmetjeneste for filmer

HQ

Det har blitt dyrere å være abonnent på PlayStation Plus, men til gjengjeld blir det nå også mulig å strømme filmer via tjenesten, noe som slett ikke er så verst. Hver måned vil 100 utvalgte filmer være tilgjengelige uten ekstra kostnad for PlayStation Plus Premium-medlemmer, og i tillegg til dette er det også mulig å leie eller kjøpe mer enn 2000 nye og gamle filmer fra Sony for alle med en konsoll.

Bravia Core har skilt seg ut fra andre strømmetjenester ved å tilby bedre bilde- og lydkvalitet med en bitrate på opptil 80 Mbps, noe som mer eller mindre tilsvarer en 4K UHD Blu-ray. Til sammenligning ligger Netflix-strømmingene ofte på rundt 20 Mbps.

Er dette noe du vil dra nytte av?