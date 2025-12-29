PlayStation-veteran: Spillbransjen bør lage morsomme spill, ikke bare ha som mål å tjene penger

HQ

Bransjen er full av blockbuster-titler, mikrotransaksjoner og oppblåste budsjetter - men gleden ser ut til å ha blitt skviset litt ut. Det mener blant andre den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden, som i et intervju med Pause for Thought åpent kritiserer hvordan spill presenteres i dag: Alt handler om å maksimere fortjeneste, engasjement og markedsandeler - men ingen spør lenger: "Er det gøy?"

sier Layden:

"Noen ganger begynner en pitch med at de sier "Dette er hvordan vi skal tjene penger, og dette er hvordan vi skal kapre det totale adresserbare markedet. Jeg har måttet stoppe noen og si: 'Hei, vent - nei, vent. Hva er den morsomme delen?"

Ifølge Layden må bransjen gjøre en stor kursendring. I stedet for 80-100 timer med episk grind og enorme, uutgrunnelige spillverdener, bør vi igjen se spill med mer kompakte opplevelser som varer i 20-25 timer og lavere budsjetter - ting som Expedition 33 eller Hollow Knight: Silksong har bevist at de fortsatt er levedyktige.