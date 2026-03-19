PlayStation vil fjerne PlayStation Network og PSN-merkevarebygging

Med tanke på hvordan vi har gått fra å bare betale for et online abonnement til å forvente noe tilbake fra det abonnementet (dvs. Game Pass og PS Plus 'spillbiblioteker), kan det ikke overraske deg å høre at det ser ut til at Sony ser ut til å gå bort fra sin eldre PSN og PlayStation Network-merkevarebygging.

I en e-post sendt til utviklere og fanget av Insider Gaming, ble det skissert at PlayStation Network og PSN-merkevaren skal fjernes. Abonnenter på Sonys online-funksjoner trenger ikke bekymre seg, da dette bare er en visuell endring. Du kan lese e-posten nedenfor :

"Vi vil gjerne informere deg om at Sony Interactive Entertainment (SIE) strategisk har bestemt seg for å fase ut begrepene "PlayStation Network" og "PSN" på tvers av plattformen vår for å fange bredden av våre utviklende digitale tjenester. Hva som endres og tidslinje.

De kommende endringene er rent visuelle og vil ikke medføre noen tekniske endringer i tilbudene våre. For å forenkle og forene merkevarebyggingen vil begrepene "PlayStation Network" og "PSN" fases ut på tvers av alle SIE-ressurser innen september 2026. Alle funksjoner som i dag er assosiert med PSN, inkludert sentrale nettverksfunksjoner som venner, flerspiller og trofeer, vil forbli upåvirket og tilgjengelige for spillerne. Du vil bli varslet om endringene i forbindelse med oppdateringen av Technical Requirements Checklist (TRC) høsten 2026.

Merk: PS5 DevNet-tilgang kreves for å se TRC-dokumentasjon. På det tidspunktet må du tilpasse deg den oppdaterte TRC og retningslinjene for merkevarebygging for å sikre at PSN-instanser fjernes fra alle fremtidige utgivelser, ressurser og eksterne tjenestegrensesnitt."

Vi vet ikke om det kommer en erstatning. Det kan virkelig være at alle PlayStations online-funksjoner nå bare blir presset under PlayStation Plus-paraplyen. Med tanke på at du trenger et PS Plus Essential-abonnement for online spill med betalte flerspillertitler, er det lett å se at det blir det nye PSN.