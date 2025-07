PlayStation vil vise mye gameplay fra Ghost of Yotei på torsdag

HQ

Mange gledet seg til å se mer av Sucker Punchs Ghost of Yotei i PlayStations State of Play i forrige måned, men de ble skuffet da vi bare fikk se glimt og løftet om mer informasjon i juli. Den gode nyheten er at ventetiden snart er over.

Det talentfulle teamet har kunngjort at State of Play-en dedikert til Ghost of Yotei vil ha premiere kl. 23 den 10. juli. Torsdagens show vil være nesten 20 minutter langt, og skal vise og forklare mer om nye våpen, nye måter å tilpasse opplevelsen vår på og "nye spesielle moduser" (Legends 2?).