PlayStation viser 4 minutter fra Venom: Let There Be Carnage

I morgen har altså Venom-oppfølgeren Venom: Let There Be Carnage premiere enkelte steder i verden. Dessverre må vi vente helt til november her til lands, men du skal i alle fall få se litt av filmen før den tid.

Sony har nemlig bestemt seg for å offentliggjøre omtrent fire minutter av filmen. Nærmere bestemt er det "fødselen" til selve Carnage vi får se, noe som betyr en ganske mislykket henrettelse og et fengelsesopprør man sjelden ser maken til.

Har du mer troen på denne enn originalen?