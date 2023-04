PlayStation viser første plakat for Twisted Metal-showet

HQ

PlayStation Productions begynte å hype opp Uncharted-filmen og HBOs The Last of Us lenge før de ble utgitt, men har vært veldig stille om tilpasningen av Twisted Metal med Anthony Mackie, Will Arnett og Stephanie Beatriz i hovedrollene. Det er i ferd med å endre seg.

Peacock har avslørt den første plakaten for Twisted Metal, og sier samtidig at vi får den første traileren for TV-serien i morgen. Ikke bare det. Vi har endelig også fått bekreftet at serien starter på strømmetjenesten i løpet av juli.