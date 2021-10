PlayStation VR feirer 5 år med gratis spill og topplister

HQ

Den 13. oktober 2016 ble PlayStation VR lansert, så det har altså gått hele fem år siden den kule teknologien lot oss oppleve en spill på skikkelig nært hold. Dette må selvsagt feires.

Sony avslører derfor at PlayStation Plus-medlemmer vil få tre foreløpig hemmelige PlayStation VR-spill gratis i november. I tillegg avslører selskapet at de fem mest spilte PSVR-spillene gjennom tidene på verdensbasis er Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR og Resident Evil 7: Biohazard om vi ser bort fra The Playroom VR. Du kan også se en oversikt over hvilke spill som har vært mest populære på ulike kontinenter og lese en rekke utvikleres tanker om virtual reality her.

Hvilke spill har du kost deg mest med på PSVR? Personlig vil jeg helt klart si at Astro Bot Rescue Mission, Beat Saber, Moss, Blood & Truth og Tetris Effect er noe alle bør prøve.