PlayStation VR2 vil fungere på PC senere i 2024

PlayStation VR2 er et fantastisk headset med noen fantastiske kontrollere, så det er en fryd å spille spill som Beat Saber, Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Humanity, Moss: Book II, Resident Evil 4 og Synapse på det. Likevel har utvalget av spill ikke helt levd opp til det mange av oss drømte om. Vi mangler fortsatt PS VR2-versjoner av mesterverk som Half-Life: Alyx og Asgard's Wrath 2, men det kommer til å endre seg senere i år.

Sony avslører at de tester muligheten for at PlayStation VR2 offisielt skal fungere på PC. De håper å gjøre muligheten tilgjengelig senere i år, så det høres ut som om det definitivt kommer til å skje og ikke bare er noe selskapet vurderer. Forhåpentligvis vil dette føre til at Valve og andre utviklere lanserer oppdateringer til spillene sine slik at de kan dra full nytte av haptisk tilbakemelding og adaptive utløsere når den tid kommer. Så får vi bare se om dette betyr at enda færre virtual reality-spill finner veien til PlayStation 5.

