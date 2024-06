PlayStation VR2 vil støtte PC i august

HQ

Tidligere i år kunngjorde Sony at de jobbet med en måte å få PlayStation VR2 til å fungere på PC-er, og at de håpet å ha det klart innen utgangen av 2024. Nå vet vi at det vil skje ganske snart.

Det er nå bekreftet at PlayStation VR2 PC-adapteren blir tilgjengelig den 7. august til en veiledende utsalgspris på rundt 600 kroner. Du trenger også en DisplayPort 1.4-kabel og en PC med følgende minimumsspesifikasjoner:

OS: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit

Prosessor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2 eller nyere arkitektur er påkrevd)

RAM: 8 GB eller mer

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 eller nyere (Turing eller nyere arkitektur er påkrevd)-NVIDIA RTX-serien-AMD Radeon RX 5500XT eller nyere / AMD Radeon RX 6500XT eller nyere (For best mulig ytelse anbefaler de at du bruker et NVIDIA GeForce RTX 3060 eller nyere eller AMD Radeon RX 6600XT eller nyere grafikkort)

Bluetooth: 4.0 eller nyere

Hvis du oppfyller eller overgår disse kravene vil du kunne nyte Half-Life: Alyx og andre fantastiske virtual reality-spill på Steam med PS VR2 om bare to måneder.