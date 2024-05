PlayStations London Studio er nå stengt for godt

HQ

Tidligere i år gjennomførte Sony et større kostnadskuttprogram blant sine spillutviklere, noe som resulterte i at 900 personer ble sagt opp og London Studio ble informert om at det ville bli lagt ned. Studioet ble dannet for 22 år siden gjennom en sammenslåing av de berømte Psygnosis og Team Soho, og vi vet fra lekkasjer at de jobbet med et slags fantasy-eventyr.

Nå ser det ut til at nedleggelsesprosessen er fullført, og via X tar London Studio farvel med følgende ord :

"I over tjue år har London Studio vært hjem til noen eksepsjonelt talentfulle og fantastiske mennesker i spillindustrien. Når vi nå stenger dørene og går videre til nye eventyr, ønsker vi å rette en hjertelig takk til alle tidligere og nåværende spillere og kolleger som har støttet oss opp gjennom årene. Vi har hatt en vill og fantastisk reise!"

Tusen takk for all underholdningen, London Studio, og husk spesielt den finurlige EyeToy og kanskje fremfor alt den fantastiske Singstar-serien.