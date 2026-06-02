PlayStations nye spillmonitor og FlexStrike-kampkontroller lanseres i august

Vi venter til senere i dag med å høre hva Sony har planlagt hva spill angår, men når det gjelder maskinvare har vi allerede noen store utgivelser på vei mot slutten av sommeren. PlayStation har nemlig avslørt at FlexStrike-kampkontrolleren og den 27" tommers spillskjermen med DualSense-ladekrok lander i august.

Dette kommer til oss via et nytt PlayStation Blog-innlegg, der plattformeieren skisserer tilgjengeligheten og utgivelsesinformasjonen til både den nye kampkontrolleren og skjermen, samt noen flere detaljer om de kommende Pulse Elevate trådløse høyttalerne. FlexStrike-kampspaken vil være tilgjengelig 6. august, i tråd med utgivelsene av Marvels Tokon: Fighting Souls, det nye kampspillet fra Arc System Works. Det bemerkes at FlexStrike vil være tilgjengelig i begrensede mengder, så dette kan være et førsteklasses skalperingsmål. Det er en førsteklasses kampstav, med Sonys nå signatur hvite og svarte design. Den er også ledsaget av en bæreveske som betyr at du får et ekstra lag med beskyttelse. Forhåndsbestillinger begynner den 12. juni, og FlexStrike-kampspaken vil koste 199,99 euro / 179,99 pund.

Vi går videre til 27-tommers gaming-skjermen, som kanskje vil være litt skuffende for noen fans, ettersom den kun vil være tilgjengelig i USA og Japan når den lanseres den 27. august. Forhåndsbestillinger av skjermen starter den 5. juni, og den vil koste $349,99 USD/¥49 980 JPY. Den har en 27-tommers QHD IPS-skjerm med VRR, som støtter opptil 120 Hz på PS5 og PS5 Pro. Du kan kanskje få en like god PC-skjerm billigere, men den nye Sony-skjermen kommer også med en ladekrok for DualSense-kontrollerne dine.

Til slutt har vi de trådløse Pulse Elevate-høyttalerne, som tilsynelatende passer perfekt sammen med den 27" store spillskjermen. Forhåpentligvis betyr det ikke at de er eksklusive for USA og Japan, men bortsett fra det faktum at de er den siste utviklingen i Sonys nye Pulse-lydteknologi, har vi ikke så mye om de trådløse høyttalerne, bortsett fra et pent bilde og en merknad om å sjekke dem ut igjen snart når det er mer informasjon.