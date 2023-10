PlayStations trådløse ørepropper lanseres i desember

HQ

Da Sony endelig offentliggjorde prisen på PlayStation Portal - også kjent som den "håndholdte PlayStation 5" (som kun kan streame spill) - bekreftet de også nye detaljer om de første trådløse PlayStation-merkede øreproppene og avslørte en etterfølger til Pulse 3D-headsettet. En av de tingene vi ikke fikk vite om lydproduktene den gangen, var lanseringsdatoene, men nå vet vi dem også.

En oppdatert versjon av det opprinnelige blogginnlegget avslører at de trådløse øreproppene Pulse Explore vil begynne å lanseres 6. desember. Jeg må nok en gang spesifisere at lanseringen starter da fordi Sony følger tradisjonen med å bare gjøre et produkt tilgjengelig i noen få land før de gir oss andre en sjanse til å få tak i det. Denne gangen er det de som bor i USA, Storbritannia, Australia, Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Spania og Portugal som får sjansen først.

Hvis du vil ha det forbedrede headsettet, må du vente litt lenger, for vi har også fått vite at det trådløse Pulse Elite-headsettet lanseres 21. februar i "de fleste globale markeder", noe som forhåpentligvis betyr at Norge er inkludert.