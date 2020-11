PlayStation-sjef synes 859 kroner for spill er rettferdig

Du ser på Annonser

I natt skrev jeg om at Xbox sin CFO, Tim Stuart, sa selskapet ikke hadde offentliggjort planene sine for prisen på spill fremover, men ga tydelige indikasjoner på at vi må forvente en økning. Siden Sony faktisk har et par eksklusive spill når PlayStation 5 lanseres på torsdag har de allerede måtte ta en avgjørelse, og den er en økning opp til £70 eller 859 kroner her til lands. Ikke alle liker dette noe særlig (noe du kan lese mine tanker om her), så enkelte sjefer ville nok vært varsomme med hva de svarer på spørsmål om det. Ikke hos Sony.

GoogleThe Telegraph har nemlig fått slå av en prat med Sony Interactive Entertainment-presidenten Jim Ryan, og når reporteren spør om Ryan mener det er rettferdig at blant annet Demon's Souls koster 859 kroner svarer han følgende:

"Ja. Ja, det gjør jeg. Om du sammenligner antall timer med underholdning et videospill, som for eksempel Demon's Souls, gir i forhold til hvilket som helst annen form for underholdning tror jeg det er en ganske lett vurdering å ta."

Nå skal det nevnes at vi i Europa får en større smell enn de over dammen siden 70 dollar er en god del mindre enn £70 og 859 kroner, men personlig er jeg fortsatt enig med han om at det er rettferdig. I alle fall så lenge de er villige til å utforske hele prisskalaen i større grad.