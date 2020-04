Om du har PlayStataion 4, abonnerer på PlayStation Plus og elsker Epic Games' klassiske Fortnite - så har vi i dag gode nyheter. Surf over til Playstation Store og last ned PlayStation Plus Celebration Pack, som er helt gratis og gir deg Point Patroller-antrekket samt Recon Strike Back Bling.

Du kan sjekke ut alt dette nedenfor samt på Twitter.