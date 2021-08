PlayStation-spillere får prøve Call of Duty: Vanguard i helgen

HQ

Activision og Sony har vært veldig gode venner en stund nå, så det var liten tvil om Call of Duty: Vanguard ville by på PlayStation-eksklusiver eller ei. Nå vet vi når den første godbiten kommer.

Sledgehammer bekrefter at alle PlayStation 4- og PlayStation 5-eiere vil få bli med på alphatesten av Call of Duty: Vanguard fra klokken 19 den 27. august til klokken 19 den 29. august. Nærmere bestemt får vi prøve den nye Champion Hill-modusen, så nå har tiden kommet for å avsløre hva denne går ut på også.

Enkelt sagt er Champion Hill en blanding av Gunfight og battle royale siden par eller trioer skal kjempe mot hverandre. Hvert lag starter med det samme utstyret og et spesifikt antall liv, men etter hvert som dere tjener penger ved å drepe andre eller plukke opp valuta på kartet kan det kjøpes oppgraderinger til våpnene og nytt utstyr i håp om å tømme de andre lagene for liv før dere går tomme. Selve kartet er stort, men er delt i fem for å gi en skikkelig Gunfight-følelse.

Om dette høres interessant ut kan du laste ned alphaen fra klokken 10 i dag for å være klar til fredag.

Det vil selvsagt ikke kun være PlayStation-eiere som får prøve det lovende spillet før lansering heller. Vi har også fått vite når betaene starter:





Den 10. - 13. september: PlayStation-spillere som forhåndsbestiller Call of Duty: Vanguard



Den 16. og 17. september: Alle PlayStation-spillere, samt de som forhåndsbestiller på PC eller Xbox



Den 18. - 20. september: Alle på PC, PlayStation og Xbox



Kommer du til å være med på disse?