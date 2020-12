PlayStation-spillerne har kåret årets spill

Du ser på Annonser

Hvert år lar Sony leserne av PlayStation Blog stemme frem hvilke spill de mener har vært best i ulike kategorier de siste tolv månedene, og nå er resultatene for 2020 klare.

Som forventet er det The Last of Us: Part II som topper de fleste kategoriene, men heldigvis er det enkelte andre spill som får velfortjente skryt også. Her er listen over topp fire i hver kategori.

Beste historie



Beste bruk av DualSense



Beste tilgjengelighets-systemer



Beste grafikk



Beste kunstneriske regi, altså "art direction"



Beste lydspor



Beste lyddesign



Beste multiplayer



Beste sportspill



Beste nye figur



Beste indie-spill



Beste spilløyeblikk



Beste PlayStation VR-opplevelse



Beste PlayStation 4-spill



Beste PlayStation 5-spill



Mest etterlengtede spill



Jeg stemte litt annerledes i enkelte av disse kategoriene. Hvilke spill vil du si er dine favoritter?