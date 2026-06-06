Playtonic samler sine plattformikoner i arkaderaceren Super Yooka-Laylee Kart

Det er en flott tid å være en fan av kartracere, ettersom vi bare i fjor fikk både Mario Kart World og Sonic Racing: Crossworlds, pluss Kirby Air Riders og til og med en ny Garfield-kartracer. Nå har utvikleren Playtonic, som bygger videre på dette og mengden av andre eksisterende kartracere, som Disney Speedstorm, bestemt seg for at det er på tide å utforske kategorien også.

Playtonics nyere innsats har fokusert på plattformhits som Yooka-Laylee, og det er disse plattformikonene og gokartracing som kombineres i dette kommende prosjektet, laget av et utviklingsteam med tidligere Rare-veteraner fra Diddy Kong Racing-tiden.

Spillet det er snakk om kalles Super Yooka-Laylee Kart, og her skal den titulære duoen komme sammen med en rekke andre "fan-favorittvenner og -fiender" for å konkurrere i løp både lokalt og på nettet.

Vi har blitt fortalt at spillet vil by på "baner i gamle og nye verdener" og at det vil være en "dyp historiekampanje", i tillegg til måter å spille mot venner og andre online-motstandere i tilpassede løp, online-løp og til og med i flerspillermodus med delt skjerm for åtte spillere.

Playtonic hevder at spillet er "designet rundt mestring, omspillbarhet og spilleruttrykk" og at prosjektet bygger på det klassiske kartracingfundamentet med "moderne dybde, avanserte bevegelsessystemer, strategisk risiko-og-belønning-spill og omfattende flerspillertilpasning". Playtonic omtaler prosjektet som "karting evolved".

Med alt dette lovet, kan du se kunngjøringstraileren for Super Yooka-Laylee Kart nedenfor, samt noen få bilder, med spillet som kommer til PC og "flere plattformer" i fremtiden, uten noen datoer som deles for øyeblikket.