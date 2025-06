Please, Watch the Artwork stiller spørsmålet: hva om Five Nights at Freddy's gjorde deg paranoid?

Utvikleren Studio Waterzooi har nettopp vist frem en titt på sin kommende uhyggelige, uformelle indieopplevelse Please, Watch the Artwork. Som en del av Day of the Devs, er dette spillet i hovedsak det du ville fått hvis Five Nights at Freddy's byttet ut sine karakteristiske hoppeskrekk med et mer psykologisk og paranoid tema, der du begynner å tvile på dine egne øyne og sinn.

HQ

I spillet skal du innta rollen som en nattskiftarbeider på Museum of Animated Modern Art. Her er oppgaven din rett og slett å overvåke kunstverkene og sørge for at det ikke skjer noe med dem. Nei, det er ikke snakk om tyver som stjeler dem, men om å forhindre at de blir ødelagt, for ettersom hvert maleri er levende, er det kjent at et maleri som inneholder en trist klovn sprer sorg til de andre, noe som vil ødelegge dem utover alle mål.

Oppgaven din er ganske enkelt å holde øye med de ulike kunstverkene og bruke hukommelsen og det skarpe fokuset ditt til å oppdage eventuelle endringer og stoppe dem før de blir uopprettelige. Haken er at spillet vil prøve å lure deg og til og med få deg til å føle deg "paranoid, melankolsk, isolert og nostalgisk".

Vi har blitt fortalt at det totalt er seks gallerier å jobbe seg gjennom og over 40 malerier å holde øye med, og hvert kunstverk kommer fra den amerikanske realistiske maleren Edward Hopper. Det er også over 400 anomalier å forholde seg til, og selv om det ikke er noen monstre å unngå, er det tre vanskelighetsgrader å takle for de som søker etter en lettere eller vanskeligere opplevelse.

Vi vet ennå ikke når Please, Watch the Artwork lanseres, men vi vet at det etter hvert vil komme til PC (via Steam), Mac, mobil (iOS og Android) og Nintendo Switch ( Switch 2 er ikke nevnt ... ennå).