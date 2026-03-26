Plikt og frihet kolliderer i Cost of Hope-utvidelsen til S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Det har blitt teaset før, men nå er GSC Game World klar til å gi oss vårt første ordentlige glimt av S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Dette er den første store utvidelsen for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, som skal gi oss en helt ny del av sonen å utforske, med dusinvis av timer med innhold å grave gjennom.

Historien om S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope ser to fraksjoner i en stor splittelse. Duty har kjempet mot sonen i lang tid, og prøver å kvitte seg med alle trusler den kan utgjøre mot verden som helhet, mens Freedom tror at den kan inneholde hemmeligheter for et større gode. Disse to ideologiene kolliderer, og du som Skif har ansvaret for å avgjøre skjebnen til nøkkelpersonene og fraksjonene som helhet.

Vi får to nye regioner å utforske i Cost of Hope, blant annet kjernekraftverket i Chornobyl og jernskogen. Det er også nye våpen, utstyr og fiender som hopper på deg som sjimpanser med superkrefter, som du kan sjekke ut i traileren nedenfor.

Cost of Hope er sett på som det midterste kapittelet i GSC Game Worlds andre trilogi, som vil bli videreutviklet av mer historie-DLC som kommer senere på veien. Hold øye med det når vi går mot utvidelsens utgivelse i sommer.