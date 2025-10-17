Plukk salene i Netflix' kommende julekrim Jingle Bell Heist

Julen er en tid for å gi, ikke sant? Feil! Det er en tid for stjeling, tyveri og smålig hevn. Denne høytiden bringer Netflix sammen Totally Killer's Olivia Holt og Sex Education's Connor Swindells for å se duoen i filmen Jingle Bell Heist, en film der de slår seg sammen for å ta affære mot en grådig varehuseier ved å rane ham blind på julaften.

Jepp, skuespillerne i denne filmen vil utvilsomt få kull i strømpene i vinter, ettersom Jingle Bell Heist er langt fra den koselige og elskede romantiske komedien som vi pleier å se ankomme på denne tiden av året.

Handlingen i filmen er forklart som følger: "Sophia (Holt), en skarpsindig butikkansatt, og Nick (Swindells), en reparatør som er i ferd med å gå på trynet, er småtyver med samme mål for øye på julaften: å rane Londons mest beryktede varehus. Sophia og Nick tvinges inn i en vanskelig allianse, og etter hvert som hemmeligheter kommer til overflaten og følelsene for hverandre blir sterkere, setter de forholdet sitt og kuppet i fare."

Jingle Bell Heist har premiere på Netflix 26. november, og er regissert av Michael Fimognari fra The Fall of the House of Usher og skrevet av Abby McDonald fra Bridgerton. Du kan se en trailer for filmen nedenfor.