Pluribus ser herlig forskrudd ut i denne splitter nye traileren

HQ

Endelig har vi fått en skikkelig og forventelig merkelig trailer til Breaking Bad-skaperen Vince Gilligans nye sci-fi-serie. Og Pluribus ser ut til å bli veldig absurd, med Rhea Seehorn i hovedrollen som verdens mest ulykkelige person. Den eneste tilregnelige personen i en verden som har blitt fullstendig gal.

Pluribus Serien kommer på lufta den 7. november med to episoder etter hverandre, etterfulgt av en ny episode hver uke frem til finalen den 26. desember. Traileren, som du kan se her nedenfor, hinter om et merkelig utopisk samfunn. Men det er også et hint om at noe mørkere er på gang.

Det er klassisk Gilligan med vendinger og overraskelser. Og Pluribus ser ut til å være en av de mest spennende seriene som kommer denne høsten, så husk å følge med.

Gleder du deg til Pluribus?