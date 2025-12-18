Pluribus stjernen bekrefter at sesong 2 har begynt å skrive

HQ

Etter å allerede ha blitt den mest sette TV-serien på Apple TV, er det trygt å si at Vince Gilligans Pluribus har vært litt av en suksess for plattformen. Med Rhea Seehorn i hovedrollen som den misantropiske forfatteren Carol, som må redde verden fra en apokalypse av snillisme, har Pluribus fått fansen til å glede seg til hver nye episode, og snart kan vi vente oss en andre sesong.

I et intervju med Variety avslørte Rhea Seehorn at forfatterrommet for sesong 2 av Pluribus allerede har begynt. Hun hadde ingen detaljer å dele, men sa at finalen kommer til å sjokkere oss da noen "veldig store ting skjer."

Seehorn sa også at hun ønsker å se serien gå i 10 sesonger, men det virker som om Gilligan har en klar avslutning i tankene. Vi får se hvor lenge Pluribus kan fortsette, for det virker alltid som om oddsen er for dårlig mot Carol til at hun kan overvinne den.

Vår anmeldelse av Pluribus Sesong 1 finner du her.