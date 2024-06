Plus Ultra: Legadoet metroidvania for å gjenkjenne og huske den mesoamerikanske kulturen før oppdagelsen av Amerika

I løpet av forrige ukes sesong med arrangementer organisert rundt Summer Games Fest har vi sett andre presentasjoner med fokus på veldig interessante indiespill. Vi vet at bokstavelig talt hundrevis av spill har blitt presentert, og det ville være en titanisk oppgave å dekke dem alle, men selv blant mengden er det noen som skiller seg ut for sin originalitet eller premiss, som tilfellet er med Plus Ultra: Legacy.

Denne tittelen er et metroidvania roguelite-prosjekt som tar sikte på å øke bevisstheten om verdien av de tapte mesoamerikanske kulturene som gradvis forsvant etter oppdagelsen av Amerika og dets påfølgende erobring av europeerne. Nå vet vi at dette spillet vil komme til PC og Nintendo Switch i fremtiden, for selv om Kickstarter-kampanjen deres ennå ikke er avsluttet, har de allerede samlet inn mer enn 32 000 euro av de 25 000 de opprinnelig ba om til prosjektet. Utviklerne i Pontica lover også at hvis de når 40 000 euro (før 35 timer), vil de legge til enda flere lokaliserte språk i spillet, hvorav engelsk og spansk allerede er bekreftet.

Sjekk ut traileren nedenfor og la oss få vite hva du synes.