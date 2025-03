PNY presenterer en av verdens raskeste NVMe-stasjoner for håndholdte konsoller

HQ

PNY, kjent for sine grafikkort, lagrings- og minneprodukter, har nettopp lansert en M.2-stasjon i 2230-format kalt PNY CS2342, noe som betyr at den har den lille firkantede størrelsen som passer perfekt inn i ITX-hovedkortet ditt, Steam Deck, ROG Ally, MSI Claw, eller hvilken som helst kompatibel håndholdt spillenhet du bruker.

Det er en Gen 4 x4-stasjon, med 2 TB som maksimal kapasitet, og lesehastigheter på opptil 7 300 MB/s - noe som muligens gjør den til en av, om ikke den raskeste 2230-formatbaserte SSD-en på det bredere markedet for forbrukere.

Som alle moderne SSD-er har den avansert databeskyttelse via TCG Pyrite og fem års begrenset garanti. Lokale priser er foreløpig ukjent, men veiledende pris for 1 TB-versjonen er $70, og $135 USD for 2 TB.