Pochettino offentliggjør USMNT-troppen til VM, anført av Pulisic

USA er spesielt motivert for dette verdensmesterskapet, ettersom turneringen finner sted i USA, Mexico og Canada, men med de fleste kampene i USA, inkludert finalen i New York. Landslagssjef Mauricio Pochettino offentliggjorde 26-mannstroppen tirsdag, som ledes an av AC Milans Christian Pulisic, den mest kjente spilleren i troppen, som består av 17 spillere fra Europa.

Andre kjente spillere inkluderer 2022-kaptein Tyler Adams fra Bournemouth, Folarin Balogun fra AS Monaco og Weston McKennie fra Juventus.

"Vi er sikre på at dette er den beste gruppen på 26 spillere som kan hjelpe oss med å oppnå suksess i VM. Dette var veldig vanskelige avgjørelser, og vi er takknemlige overfor alle spillerne som har vært med på denne reisen. Denne gruppen er veldig fokusert og klar til å gi alt de har for å representere USA og levere prestasjoner som vil gjøre fansen og landet stolt, sier Pochettino.

USAs tropp til VM 2026:

Målvakter



Chris Brady (Chicago Fire)



Matt Freese (New York City)



Matt Turner (New England Revolution)



Forsvarsspillere



Max Arfsten (Columbus Crew)



Sergiño Dest (PSV)



Alex Freeman (Villarreal)



Mark McKenzie (Toulouse)



Tim Ream (Charlotte FC)



Chris Richards (Crystal Palace)



Antonee Robinson (Fulham)



Miles Robinson (FC Cincinnati)



Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)



Auston Trusty (Celtic)



Midtbanespillere



Tyler Adams (AFC Bournemouth)



Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)



Weston McKennie (Juventus)



Cristian Roldan (Seattle Sounders)



Angripende midtbanespillere/vingspillere



Brenden Aaronson (Leeds United)



Christian Pulisic (Milan)



Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)



Malik Tillman (Bayer Leverkusen)



Tim Weah (Marseille)



Alejandro Zendejas (Club América)



Angripere



Folarin Balogun (AS Monaco)



Ricardo Pepi (PSV)



Haji Wright (Coventry City)

