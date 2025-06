Pocket Boss ber deg utforske det hemmelige livet til diagrammer og data

Under Day of the Devs fikk vi på en av de mange verdenspremierene et glimt av et kommende puslespill fra utviklerne Langfilm og Playables. Prosjektet går under navnet Pocket Boss og er et uvanlig spill der målet er å fortape seg i data og diagrammer mens man løser oppgaver for en sjef som man holder kontakt med gjennom et chattegrensesnitt. Målet er å krysse av for hver oppgave du får, og å gjøre det på en slik måte at sjefen din ikke legger merke til noe utenom det vanlige når du blir satt under lupen.

Som beskrivelsen av spillet forklarer, handler Pocket Boss om "å jobbe smart, ikke hardt", og når det gjelder noen av oppgavene du kan forventes å fullføre, får vi vite at du kan bli nødt til å eliminere konkurrenter, navigere på aksjemarkedet, og alt mens du håndterer små og intuitive gåter som vanligvis er mekanisk ganske greie.

Den offisielle beskrivelsen for det uvanlige puslespillet legger til: "Pocket Boss er et intimt møte med data, og utforsker det hemmelige livet til diagrammer. Du er i kontakt med sjefen din gjennom et chat-grensesnitt, der du får alle slags forespørsler. Slett konkurrenter med et fingersveip, naviger på aksjemarkedet uten å krasje - jobb smart, ikke hardt. Sjefen din vil kontrollere om alt ser riktig ut - og, viktigst av alt - vakkert."

Det er for øyeblikket ikke knyttet noen utgivelsesdato til Pocket Boss, men vi vet at det i det minste vil komme til PC. Sjekk ut noen bilder av spillet nedenfor.