Pocket Bravery byr på old school-slagsmål på konsoller neste måned

Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, og Tekken 8 er vel og bra, men få ting slår en gammeldags todimensjonal kamp. Og det er akkurat det Statera Studios leverer med Pocket Bravery, som ble utgitt for Steam i 2023 (som kan skryte av en "Very Positive" community rating).

Utviklerne legger ikke skjul på at spillet er inspirert av "legendariske kampfranchiser", noe som er tydelig merkbart. Vi får se "håndlaget pikselkunst", og et spillsystem basert på de fire elementene, som angivelig spiller en viktig rolle i kampene.

Pocket Bravery har nå blitt annonsert for PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One og Xbox Series S/X, med planlagt utgivelse 10. april. I en første konsolltrailer får vi se nærmere på de ulike aspektene ved tittelen, og hvis du er fan av klassiske kampspill, lover vi at det er vel anvendt tid.