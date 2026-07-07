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Palworld

Pocketpair avslører nøyaktig når versjon 1.0-oppdateringen til Palworld skal lanseres

Utvikleren anbefaler også å starte spillet på nytt når oppdateringen kommer.

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Senere denne uken kommer den etterlengtede 1.0-oppdateringen til Palworld, som bringer med seg en rekke nye innholdselementer og utvikler spillet til sin «fullførte» tilstand etter å ha vært i drift som et Early Access-/Game Preview-prosjekt i flere år.

Selv om vi vet at versjon 1.0 lanseres 10. juli, har utvikleren Pocketpair nå bekreftet det nøyaktige tidspunktet for oppdateringen, og den gode nyheten for europeiske fans er at dere vil kunne sjekke ut endringene når dere våkner fredag morgen.

Versjon 1.0 forventes å bli lansert kl. 12:30 JST, som tilsvarer kl. 04:30 BST/05:30 CEST, alt sammen 10. juli.

I tillegg har Pocketpair oppfordret fans til å starte spillet på nytt når 1.0-oppdateringen kommer, selv om «du ikke trenger å gjøre det hvis du virkelig ikke vil». Så med dette i bakhodet, hvordan har du tenkt å forholde deg til lanseringen av Palworld 1.0 senere denne uken?

Palworld

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I en stor og vidstrakt verden har Conny begitt seg ut for å samle ressurser, bygge en base og fremfor alt: prøve å fange dem alle.



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