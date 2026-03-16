Pocketpair utelukker ikke "en Palworld 2.0"

I dag er Palworld en fast og godt likt del av spillverdenen, og et fenomen som beviser at "Pokémon med våpen" ikke bare var en forbigående motegreie. Det spilles ofte og har blitt stadig utvidet siden lanseringen for to år siden. Derfor er det lett å glemme at det fortsatt bare er en Early Access-tittel.

Fullversjonen er imidlertid planlagt utgitt i 2026, og man kan absolutt se for seg at det blir en live-tjenestetittel som vil fortsette de neste ti årene. I det minste. Men ... det ser ikke ut til å være den fremtidige utvikleren Pocketpair ser for seg. I et GamesRadar-intervju sier studioets forlagssjef John Buckley dette :

"Mange av våre hardcore-fans og spillere vil gjerne at Palworld skal være en No Man's Sky-situasjon der det er et tiår med kontinuerlige, massive oppdateringer. Men realistisk sett er det nok ikke mulig for Palworld, ikke bare på grunn av motorbegrensninger, men også fordi det er et overlevelsesspill. Jeg tror det er begrenset hvor mange ganger du kan legge til fem nivåer, legge til ti nivåer, før det blir for stort."

I stedet for å bare fortsette å kverne ut mindre oppdateringer som uunngåelig vil føre til at publikum blir lei av spillet over tid, virker Pocketpair mer interessert i å til slutt gi ut en fullverdig oppfølger :

"Selv World of Warcraft hadde den stat squishen for mange år siden. Palworld er lineær progresjon. Jeg tror at hvis Palworld ikke hadde den progresjonen, kunne du gjort det for alltid, som No Man's Sky. Men det må stoppe på et tidspunkt, og da kan vi tenke på hva som kommer etter, og det er spennende for oss.

Jeg vil ikke utelukke en Palworld 2.0. Det kommer helt an på hva vi kan gjøre med spillet for øyeblikket, hvordan vi kan utvide det uten at det føles kjedelig. Ikke bare kjedelig, men hvordan vi kan utvide det samtidig som det er tilgjengelig."

Dette virker heller ikke som noe han bare slengte ut i farten; tvert imot ser det ut til å være noe studioet faktisk har vurdert, og Buckley sier dette om hvorfor de ikke bare kan fortsette å utvide :

"Hvor mye mer kan du strekke det til det kommer til det punktet hvor mer uformelle spillere føler at det er et ork? Det er der det blir vanskelig med 2.0. Og vi kommer inn i den store debatten om du skal fortsette å utvide Palworld og finne en måte å redusere disse problemene på? Eller skal man begynne å tenke på - jeg vil ikke si ordet, for jeg vil ikke ta det i min munn - noe annet enn Palworld?"

Hva synes du om det? Ville det være best om Pocketpair fortsatte å heve nivågrensen og legge til nytt innhold, eller er det bedre å til slutt faktisk skape noe nytt? Er det også en god idé å begynne å snakke om Palworld 2.0 før de i det hele tatt har sluppet Palworld 1.0?