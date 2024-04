Podkastere forsøker å løse en uoppklart sak i Netflix' Bodkin

Netflix har vist frem de første glimtene av en av de kommende seriene de har planlagt for mai. Serien, som går under navnet Bodkin, handler om en gruppe podkastere som har strømmet til Irland i et forsøk på å løse en uoppklart sak om tre fremmede som forsvant på mystisk vis flere år tidligere.

Serien har Will Forte i hovedrollen, og den kommer til å dukke opp på strømmetjenesten allerede 9. mai. Du kan se den tøffe traileren for serien nedenfor, i tillegg til å lese hele sammendraget.

Synopsis: "Bodkin er en mørkt komisk thriller om en broket gjeng podkastere som setter seg fore å etterforske den mystiske forsvinningen av tre fremmede i en idyllisk, irsk kystby. Men når de begynner å trekke i trådene, oppdager de en historie som er mye større og merkeligere enn de noen gang kunne ha forestilt seg."