Poetisk rettferdighet: Errani og Vavassori vinner US Open mixed double og tar med seg en million dollar

Da US Open kunngjorde en endring i formatet for mixed double-kategorien, var fjorårsvinnerne Sara Errani og Andrea Vavassori noen av de første til å heve stemmen mot endringen, og beskrev det som en "dyp urettferdighet som ikke respekterer en hel kategori av spillere", ettersom det "setter penger over tennis". I år ble mixed double omgjort til en miniturnering, flyttet opp før hovedturneringen, kampene ble kortere (sett på 4 games), og premiepengene ble betydelig økt for å tiltrekke seg par av singelstjerner, som Emma Raducanu og Carlos Alcaraz, som tapte på mindre enn en time, eller Jack Draper og Jessica Pegula.

Dermed er det en slags poetisk rettferdighet at Errani og Vavassori, det eneste paret med lang erfaring i double og mixed double i år, endte opp med å vinne mixed double-turneringen fra US Open 2025, etter å ha beseiret et annet "dream team" som Casper Ruud og Iga Swiatek, 6-3, 5-7, 10-6. De vil tjene én million dollar (til deling mellom de to), fem ganger mer enn de 200 000 dollarene de tjente i fjor.

"Dette er for alle doublespillerne som ikke kunne spille denne turneringen" sa Errani. "Vi har vært på et oppdrag", la Vavassori til. Errani og Vavassori hadde i utgangspunktet ikke tenkt å delta, siden de var for lavt rangert i single, men de fikk et wildcard. De fleste andre profesjonelle mixed double-spillere kunne imidlertid ikke delta på grunn av rangering eller at miniturneringen, som spilles over bare to dager, skjer samtidig med singlekvalifiseringen, en prosess som spillere som høyt rangerte spillere som Djokovic, Zverev, Medvedev, Mirra Andreeva eller Naomi Osaka kan utelate. "Vi viste i dag at double er et flott produkt", sa Vavassori.

"Dere beviste at jeg antar at mixed double-spillere er smartere taktisk enn singelspillere, men vi presset på til siste slutt", innrømmet Swiatek til italienerne, som til tross for sin innledende kritikk var takknemlige for at organisasjonen ga dem muligheten til å spille, roste atmosfæren og også viste at erfaring i double og taktisk spill kan beseire "fan casts" av singelstjerner.